Швеция предоставит специальные кредитные гарантии для экспорта в Украину на $32 миллиона

Шведское экспортно-кредитное агентство (EKN) с 1 апреля 2024 г. открывает прием заявок на специальные кредитные гарантии для экспорта в Украину. Об этом говорится в сообщении EKN.

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Это стало возможным после принятого правительством Швеции соответствующего постановления 29 февраля.

Отмечается, что гарантии должны касаться экспорта в Украину, способствующего развитию и благосостоянию Украины.

В проекте бюджета на 2024 год шведское правительство заложило 333 млн шведских крон ($32,1 млн) на специальные экспортные кредитные гарантии для Украины. Кредитные гарантии могут быть выданы в 2024 года для экспорта товаров, которые можно классифицировать как помощь.

Правительство Швеции также приняло решение об открытии офиса торгового секретаря в Киеве и назначении нового торгового секретаря в Украине.

Специальные экспортные кредитные гарантии позволяют шведским компаниям легче и менее рискованно инвестировать в Украину. Это улучшает возможности экспорта социально важных товаров в Украину и, таким образом, может способствовать экономическому развитию и строительству в стране", — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что Швеция направит Украине новый пакет военной помощи на $680 млн. Эта помощь станет крупнейшей, выделенной Стокгольмом с начала полномасштабного вторжения России в Украину.