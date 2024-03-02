Нигерия требует от Binance $10 миллиардов, сложность биткоин-майнинга снизилась: что нового на рынке

Власти Нигерии потребовали от Binance компенсации на $10 миллиардов — BBC

Правительство Нигерии запросило в криптобирже Binance компенсацию ущерба в размере $10 млрд за манипулирование обменным курсом найры. Об этом сообщает BBC.

Согласно заявлению властей, торговая платформа повлияла на рост иностранных валют внутри страны посредством спекуляций с курсом Найры. Это привело к падению найры почти на 70% за последние несколько месяцев.

Советник президента Нигерии Байо Онануга уточнил, что правительство увидело негативный эффект от сделок крупнейшей по объему торгов биржи.

«На платформе Binance работают люди, которые фиксируют обменный курс (найры, -ред.), быстро влияющий на экономику Нигерии в то время, когда страна пытается стабилизировать ее», — заявил он.

Онануга также добавил, что Binance и другие криптовалютные биржи не зарегистрированы в соответствии с законами Нигерии.

«Мы требуем около $10 млрд в качестве компенсации за ущерб, который за очень короткое время почти разрушил нашу экономику», — заявил советник президента Нигерии.

Восемь штатов обвинили SEC в превышении полномочий с иском против Kraken

Генпрокуроры восьми штатов подали совместное заявление в суд, в котором обвинили Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в превышении полномочий за иск против платформы Kraken.

К обращению присоединились генпрокуроры Айовы, Арканзаса, Миссисипи, Монтаны, Небраски, Огайо, Южной Дакоты и Техаса, а также некоторые другие политики и отраслевые эксперты.

В заявлении чиновники подчеркнули, что не поддерживают ни одну из сторон. Однако они выразили обеспокоенность действиями SEC, которые не были делегированы регулятору Конгрессом США.

«Действия Комиссии подвергают американцам риск, отменяя законы о защите прав потребителя на уровне штатов. Они лучше адаптированы к конкретным рискам, связанным с финансовыми продуктами, не подпадающими под определение ценных бумаг», — говорится в обращении.

Чиновники настаивают на том, что суд должен отказать регулятору в классификации криптоактивов в качестве ценных бумаг при отсутствии инвестиционного контракта.

Напомним, SEC подала иск против Kraken в ноябре 2023 года. Действия регулятора подвергли критике как отраслевые группы, так и власти.

В феврале Kraken потребовала отклонить иск. Биржа настаивает на том, что криптоактив следует рассматривать как товары, а не ценные бумаги.

Сложность биткоин-майнинга снизилась на 2,9%

1 марта 2024 года сложность биткоин-майнинга достигла отметки в 79,35 Т. С последней даты изменения показатель уменьшился на 2,9%. Об этом свидетельствуют данные BTC.com.

Текущий средний хешрейт в сети биткоина составляет 568 EH/s.

Сложность майнинга определяет необходимую совокупную мощность оборудования для добычи криптовалюты. Повышение этого показателя приближает дату халвинга первой криптовалюты. В определенных условиях он может состояться в апреле 2024 года.

Следующий перерасчет сложности биткоин-майнинга состоится ориентировочно 15 марта.

BIS представил рекомендации по глобальным соглашениям о стейблкоинах

Банк международных расчетов (BIS) выпустил рекомендации по регулированию, надзору и мониторингу глобальных соглашений о стейблкоинах.

Организация описала глобальные стэйблкоины (GSC) как широко распространенные «стабильные монеты» с потенциальным охватом и использованием в нескольких юрисдикциях.

«GSC способны стать системно важными в одном или многих государствах», — говорится в документе.

В отчете изложены ключевые рекомендации, направленные на устранение рисков финансовой стабильности, создаваемых GSC как на внутреннем, так и на международном уровнях.

Предложения также направлены на поддержку инноваций и предоставление юрисдикциям гибкости при внедрении внутренних подходов.

Некоторые из ключевых рекомендаций призывают ведомства подготовиться к регулированию и контролю глобальных соглашений о стейблкоинах, уделяя особое внимание трансграничному сотрудничеству, координации и обмену информацией.

В отчете определены приоритеты для наднациональных органов власти по обеспечению эффективности систем управления рисками GSC «особенно по операционной устойчивости, гарантиям кибербезопасности и мерам AML/CFT по финансированию терроризма, а также комплаенсу».

Авторы документа также затронули вопросы хранения и доступа к данным, права на погашение и пруденциальные требования.

В документе говорится, что, хотя стейблкоины имеют потенциал для повышения эффективности предоставления финансовых услуг, «они также могут создавать угрозы для финансовой стабильности».

«Рекомендации направлены на содействие последовательному и эффективному регулированию, надзору за GSC и токенами, которые могут получить этот статус в различных юрисдикциях. Также подчеркивается технологически нейтральный подход, уделяющий приоритетное внимание основным видам деятельности и рискам», — резюмировали в организации.