За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 415 640 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 марта: 960 российских оккупантов, 14 танков и 1 самолет
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Потери врага
- личного состава — около 415640 (+960) человек,
- танков — 6624 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 12611 (+29) ед,
- артиллерийских систем — 10153 (+47) ед,
- РСЗО — 1003 (+3) ед,
- средства ПВО — 696 (+5) ед,
- самолетов — 346 (+1) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7829 (+35),
- крылатые ракеты — 1915 (+3),
- корабли/катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13267 (+61) ед,
- специальная техника — 1617 (+6).
Источник: Минфин
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