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2 марта 2024, 10:11 Читати українською

С начала года игорный бизнес уплатил налогов на 370% больше, чем за аналогичный период 2023 года

За два месяца 2024 года игорный бизнес уплатил 2,2 млрд грн налогов, что на 370% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

За два месяца 2024 года игорный бизнес уплатил 2,2 млрд грн налогов, что на 370% больше аналогичного периода прошлого года.
Фото: pixabay.com

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По его словам, в январе этого года игорный бизнес уплатил 0,4 млрд грн налогов, а в феврале — 1,8 млрд грн. Таким образом, бюджет получил 2,2 млрд грн. При этом в 2023 году за январь-февраль эта сумма составила 0,6 млрд грн.

«И это несмотря на блокирование запуска системы онлайн-мониторинга в течение уже двух лет печально известным КРАИЛ», — отметил Гетманцев.

Напомним

«Минфин» писал, что налоги игорного бизнеса за 2023 год превысили объем за 2022 год в 14 раз. За прошлый год игорный бизнес уплатил 10,4 млрд грн налогов.

За весь 2022 год бюджет получил всего 730 млн грн.

По оценкам Национального банка, месячное обращение игорного бизнеса в Украине составляет 12−15 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Bookseller
Bookseller
2 марта 2024, 10:21
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Что такое игорный бизнес… — это обман для азартных дураков. Но это святой обман — чтобы государство заработало много налогов. Чем больше дураков — тем богаче государство…
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