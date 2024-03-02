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2 марта 2024, 9:36 Читати українською

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против россии

Швейцария решила присоединиться к 13-му пакету санкций Европейского союза против россии, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

Швейцария решила присоединиться к 13-му пакету санкций Европейского союза против россии, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц.
Фото: pixabay.com

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Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER), отвечающий за санкции, 29 февраля принял решение ввести дополнительные санкции против россии.

Таким образом, Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС, принятому в ответ на продолжающуюся военную агрессию россии против Украины.

Кто попал под санкции

Физические и юридические лица, попавшие под санкции, это, прежде всего, те, кто работает в военно-промышленном комплексе россии и занимается производством ракет, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов и другой военной техники.

Новые списки также касаются российских компаний и лиц, занимающихся поставкой в россию оборонного оборудования из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Санкции также применены к судьям и чиновникам с оккупированных территорий Украины, а также к лицам и организациям, причастным к принудительному перемещению украинских детей.

«Дополнительные торговые санкции были введены, чтобы в дальнейшем помешать россии покупать чувствительные товары и технологии для российской армии. Эти меры добавляют 27 субъектов в запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военному и технологическому развитию россии», — говорится в сообщении.

Также расширен перечень товаров, подпадающих под запрет на экспорт: например, теперь запрещена продажа и экспорт в россию комплектующих, используемых при разработке и производстве беспилотников.

Напомним

«Минфин» писал, что 23 февраля 2024 года ЕС одобрил очередной, 13-й, пакет санкций против россии. Он направлен на дальнейшее ограничение доступа к военным технологиям и расширяет список компаний, которые помогают в войне — их количество превысило 2 тысячи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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