Биткоин обновляет максимумы, но акции майнинговых компаний обвалились

Несмотря на то, что биткоин пересек отметку в $64 тыс и демонстрирует резкий рост, акции майнинговых компаний наоборот сильно упали. Об этом пишет ForkLog.

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Котировки основанного на акциях публично торгуемых майнинговых компаний фонда Valkyrie Bitcoin Miners ETF с 27 февраля потеряли более 20%. Акции двух крупнейших компаний индустрии — Marathon Digital Holdings и Riot Platforms — упали на 18,5% и 21,9% соответственно. Еще больше пострадали котировки CleanSpark (27,5%) и TeraWulf (25,4%).

Главный аналитик Blockware Solutions Митчелл Эскью в комментарии для Cointelegraph назвал самым логичным объяснением дивергенции, что инвесторы устали вкладывать капитал в майнеров по мере приближения халвинга, который приведет к уменьшению награды за блок.

Эксперт отметил, что в 2023 году дважды наблюдалось подобное значительное расхождение трендов.

«Оба раза оказались прекрасной возможностью приобрести акции майнеров со скидкой», — добавил Эскью.

Ранее основатель Hashlabs Mining Джаран Меллеруд предположил, что после халвинга может последовать обвал компаний индустрии. По мнению эксперта, «инвесторы понимают, что эти фирмы едва зарабатывают деньги».

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