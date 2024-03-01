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1 марта 2024, 18:03 Читати українською

Болгария прекращает импорт нефти из рф

Болгария с пятницы прекращает импорт российской нефти, таким образом, досрочно завершая действующее для нее до конца 2024 года освобождение от запрета на ввоз этого энергоресурса из рф. Об этом сообщает агентство ЭФЭ, пишет Интерфакс-Украина.

Болгария с пятницы прекращает импорт российской нефти, таким образом, досрочно завершая действующее для нее до конца 2024 года освобождение от запрета на ввоз этого энергоресурса из рф.
Фото: pixabay.com

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В пятницу вступило в силу решение болгарского парламента, принятое в конце 2023 года. Согласно ему был утвержден график, предусматривающий сокращение импорта вдвое с 1 января, затем — до 25% с 1 февраля, а также полная его остановка с 1 марта.

Болгария и ряд других стран ЕС были освобождены Брюсселем от запрета на импорт нефти из РФ до конца 2024 года. Однако правительство республики решило отказаться от российского сырья досрочно.

Единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Болгарии принадлежит «Лукойлу», начавшему работать в стране в октябре 1999 года. Мощность завода в Бургасе — 8,8 млн тонн. Компания также управляет сетью более 500 АЗС в стране.

Читайте также: Индия ищет замену российской нефти из-за санкций — Bloomberg

Недавно Болгария ввела для НПЗ в Бургасе 60% налог на прибыль, который будет снижен до 15% только после продажи актива. Также на предприятии должна быть проведена модернизация за 500 млн евро для того, чтобы завод мог перерабатывать более легкие — нероссийские — сорта нефти.

«Лукойл» уже заявил, что начал работу по пересмотру стратегии деятельности предприятий группы на территории Болгарии, учитывая значительное изменение условий.

«Будут проанализированы разные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу бизнеса», — заявили в компании.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
agfromua
agfromua
1 марта 2024, 19:49
#
І продовжує ганяти р*****й газ на сербію та угорщину через турецький поток…
+
0
Exba
Exba
1 марта 2024, 20:05
#
А ми не ганяємо?)
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