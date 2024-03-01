В Кабмине сообщили, что в этом году выдадут около 12 тысяч льготных ипотек

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах выдать около 12 тыс. льготных ипотечных кредитов по программе «еОселя» в 2024 году. Об этом пишет правительственный портал.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Уже 7600 украинских семей воспользовались этой программой. Большинство — это военнослужащие и работники силовых ведомств», — сообщил Шмыгаль на заседании правительства 1 марта.

Шмыгаль добавил, что Кабмин утвердил порядок использования средств для «Укрфинжитла» и соответственно программы «еОселя» на 2024 год. На это выделяется около 1,5 млрд грн.

В планах на текущий год выдать около 12 тыс. льготных ипотечных кредитов.

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Читайте также: Правительство погасило часть долга по программе кредитов «5−7−9%»