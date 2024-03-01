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1 марта 2024, 17:44 Читати українською

В Кабмине сообщили, что в этом году выдадут около 12 тысяч льготных ипотек

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах выдать около 12 тыс. льготных ипотечных кредитов по программе «еОселя» в 2024 году. Об этом пишет правительственный портал.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах выдать около 12 тыс.

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«Уже 7600 украинских семей воспользовались этой программой. Большинство — это военнослужащие и работники силовых ведомств», — сообщил Шмыгаль на заседании правительства 1 марта.

Шмыгаль добавил, что Кабмин утвердил порядок использования средств для «Укрфинжитла» и соответственно программы «еОселя» на 2024 год. На это выделяется около 1,5 млрд грн.

В планах на текущий год выдать около 12 тыс. льготных ипотечных кредитов.

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Читайте также: Правительство погасило часть долга по программе кредитов «5−7−9%»

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
innapcholko
innapcholko
1 марта 2024, 17:54
#
И получат их только члены «партии СалоРейха»
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0
kegex
kegex
1 марта 2024, 18:10
#
В Киеве щас через ЕОселю половина сделок
+
+7
Abramon
Abramon
1 марта 2024, 18:12
#
Але ж дійсно отримують всякі ДБРи, прокурори, мєнтяри та інші персонажі з цієї касти.
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+15
Silumin
Silumin
1 марта 2024, 18:46
#
Ага, військовослужбовці. Хіба що ті, що на тилових посадах та у ТЦК. Жоден банк не видасть іпотечний кредит тому, хто щодня ризикує своїм життям на нулі, тому що його очікувана тривалість життя набагато нижча, ніж строк самої іпотеки.
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0
veritas69
veritas69
1 марта 2024, 20:01
#
Так і є. жили все життя, ніх*я не робили, а тут війна — але й воювати не потрібно — сиди собі в штабі бабло отримуй, кредит під 3 відсотки кайф. а в окоп хай цивільні йдуть — вони ж не офіцери.
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