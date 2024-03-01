Впервые в истории страны Украина смогла пройти отопительный сезон благодаря собственному добытому газу. Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.
Украина впервые прошла отопительный сезон на собственном газе — Нафтогаз
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«Мы с вами прошли зиму полностью на украинском газе! Историческое событие. 10 лет назад в это никто не поверил бы. Два года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже было сложно поверить», — отметил он.
По его словам, Украина планирует и дальше поддерживать тенденцию энергонезависимости.
Напомним
«Минфин» писал, цена газа TTF, являющегося европейским эталоном, в пятницу, 23 февраля, упала до 22,53 евро за МВт·ч, самого низкого уровня с мая 2021 года, и наблюдается третье еженедельное снижение подряд. Летом 2022 года европейские цены на газ достигли пика, поднявшись до более чем 300 евро за МВт·час.
Источник: Минфин
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