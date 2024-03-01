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1 марта 2024, 15:16 Читати українською

Акции Dell резко выросли после квартального отчета

Акции производителя компьютерной техники Dell на премаркете на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 21,59% до $115 после публикации квартального отчета. Об этом пишет Bloomberg.

Акции производителя компьютерной техники Dell на премаркете на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 21,59% до $115 после публикации квартального отчета.

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Если рост сохранится, он станет самым большим для Dell с 1 сентября. За последние 12 месяцев акции компании выросли более чем вдвое.

«Известная своим компьютерным бизнесом, Dell привлекла внимание инвесторов за последний год благодаря всплеску интереса к мощным серверам, необходимым для запуска рабочих нагрузок ИИ. Инфраструктурное подразделение компании в четвертом финансовом квартале получило доход в размере $9,33 млрд, что превзошло все прогнозы», — пишет агентство.

К началу февраля портфель заказов на серверы ИИ достиг $2,9 млрд. За квартал Dell поставил серверов на $800 млн.

В текущем финансовом году Dell прогнозирует выручку на уровне $91−95 млрд. Аналитики в среднем ожидают $92,1 млрд, отмечает Bloomberg.

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Источник: Минфин
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