Индексы Nasdaq и S&P 500 обновили очередные максимумы

В четверг индекс Nasdaq впервые с 2021 года закрылся на рекордной отметке с ростом 0,9%. S&P 500 поднялся на 0,5%, также установив новый рекорд. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Nasdaq прервал серию из 569 торговых дней без нового максимума. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,1% или на 47 пунктов.

«Январь и февраль стали самыми лучшими двумя месяцами для начала года для Dow и S&P 500 с 2019 года. Индекс Nasdaq в этом году вырос на 7,2%», — пишет WSJ.

Согласно данным CME FedWatch Tool, торговцы деривативами сейчас оценивают вероятность того, что Федрезерв снизит процентные ставки на своем майском заседании в 21%, что чуть выше 19% до публикации данных по инфляции в четверг.

Сезон отчетности за четвертый квартал почти завершился, «члены клуба S&P 500» сообщили о совокупном росте доходов на 3,9%, причем большую часть этого роста обеспечило лишь небольшое количество компаний, добавляет газета.

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