Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и инфраструктуры Турции о продлении «транспортного безвиза» до завершения войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Украина и Турция продлили «транспортный безвиз» до завершения войны
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«Транспортный безвиз», или либерализация грузовых перевозок с Турцией, включает двусторонние грузовые перевозки и перевозки транзитом.
Для выполнения грузовых и транзитных перевозок не требуется разрешений. Договоренности включают в себя безразрешительный проезд для пустого въезда грузовиков. Соответствующее решение зафиксировано протоколом заседания.
«По всему экспорту, который мы поставляем в Турцию, около 15% — автомобильным транспортом. Турецкие компании импортируют к нам именно автомобильным транспортом почти 60% всего объема товаров», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Он также отметил, что удалось увеличить количество разрешений на грузовые перевозки в/из третьих стран на одну тысячу — до 3500.
Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач подчеркнул, что важное внимание в вопросе сотрудничества с Турцией также уделяется перевозкам пассажиров.
«В рамках реформы международных автобусных перевозок мы верифицируем все автобусные маршруты, чтобы иметь актуальную сеть и дать возможность бизнесу открывать новые. Ведем работу относительно возможностей выполнения нерегулярных перевозок — договорились о 400 разрешениях на такие поездки. В ближайшее время часть этих разрешений будет доставлена в Украину для выдачи перевозчикам», — заявил он.
«Транспортный безвиз» с другими странами
Либерализация грузовых перевозок,
В прошлом году команде Министерства восстановления удалось договориться о возможности с Норвегией, Северной Македонией и продлить соответствующее соглашение с Молдовой.
Напомним
«Минфин» писал, что в июне 2022 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом («транспортный безвиз»).
В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленского утвердил соглашение о так называемом «транспортном безвизе» между Украиной и Европейским союзом.
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