Кипр продлил временную защиту для украинских беженцев

Кипр продлил до 4 марта 2025 года действие временной защиты для лиц, уже имеющих такой статус. Об этом сообщает кипрская служба по делам беженцев.

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«МВД информирует всех заинтересованных лиц, что на основании соответствующего постановления Совета Министров право на временную защиту автоматически продлевается на один год, которые уже приобрели такой статус на Кипре, то есть до 4 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

В кипрской Службе по делам беженцев уточнили, что лицам, уже получившим временную защиту, не нужно подавать новых заявлений или получать новый биометрический вид на жительство.

Лица, желающие получить временную защиту впервые, должны подать заявление в электронном виде по ссылке, или лично по адресу головного офиса Службы по делам беженцев в Никосии.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 31 декабря 2023 года в Европе статус временной защиты имели 4,31 миллиона граждан, выехавших из Украины в результате полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.