Индия ищет замену российской нефти из-за санкций — Bloomberg

Ужесточение санкций США ухудшает торговлю нефтью Индии с россией, заставляя переработчиков рассматривать другие поставки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителей нефтеперерабатывающих заводов, знакомых с ситуацией.

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Россия все еще является доминирующим поставщиком нефти в Индию, но есть признаки того, что нефтепереработчики покупают больше в других странах.

По данным Kpler, общий импорт из Саудовской Аравии в этом месяце на 22% выше, чем в январе, при этом самый крупный частный нефтепереработчик — Reliance Industries Ltd. — достиг наибольшего объема с мая 2020 года.

Индийские нефтепереработчики стремятся брать больше российской нефти, но чтобы снова увеличить закупку, нужно разрешение США, сказали руководители, попросив не называть их имена, поскольку информация конфиденциальна.

Российская нефть сейчас всего на $2−4 за баррель дешевле других поставок, и двузначные скидки вряд ли вернутся из-за конкуренции за баррель из Китая, говорят руководители. После войны скидка превысила $30.

Импорт российской нефти Индией резко возрос после войны, поскольку нефтепереработчики воспользовались более дешевыми баррелями, которых другие покупатели избегали.

В прошлом году на производителей стран ОПЕК+ приходилось около половины закупок Индии, но новые санкции США недавно остановили некоторые грузы.

Россия также требует выплаты в юанях из-за усиленного контроля некоторых банков по использованию дирхамов для расчетов за последние несколько месяцев.