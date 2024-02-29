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29 февраля 2024, 12:13 Читати українською

Еще двое бизнесменов из списка Forbes отказались от российского гражданства

Российские бизнесмены продолжают отказываться от гражданства рф. Создатели Veeam Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев на протяжении пяти лет, с 2017 по 2021 год, входившие в рейтинг «200 богатейших бизнесменов россии», отказались от гражданства рф. Об этом сообщил российскому изданию Forbes знакомый бизнесменов.

Российские бизнесмены продолжают отказываться от гражданства рф.
Фото: veeam.com

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По его словам, эту процедуру Тимашев и Баронов прошли в посольстве россии в Кипре и сейчас у бизнесменов осталось единственное киприотское гражданство. Сами предприниматели давно живут за границей: Баронов в Швейцарии, а Тимашев — в США.

О подаче документов на выход из гражданства россии Баронов сообщил еще в прошлом году в своем аккаунте в соцсети LinkedIn, рассказал источник, близкий к Veeam.

«Я частное лицо и никогда не делаю публичных комментариев, особенно о политике. Я делаю редкое исключение, потому что глубоко потрясен российской войной в Украине. Я официально подал все документы, необходимые для отказа от российского гражданства», — отметил Баронов.

Он также добавил, что пожертвовал миллионы долларов авторитетным гуманитарным организациям, которые помогали «перемещенным украинцам на территории Украины». Официально предприниматель перестал быть гражданином россии в декабре.

В свою очередь, Ратмир Тимашев вышел из российского гражданства в январе 2024 года, с доказательством чего ознакомился Forbes. Это также подтвердил сам Тимашев.

Баронов и Тимашев стали восьмым и девятым бизнесменами из числа действующих и бывших участников списка Forbes, отказавшихся от гражданства россии с начала 2022 года.

Кто еще отказался от гражданства рф

Ранее от гражданства россии отказались миллиардеры Тимур Турлов (Freedom Holding), Юрий Мильнер (DST Global), Николай Сторонский (Revolut), Игорь Макаров («Арети»), основатель Coalco Василий Анисимов, основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян и бывший миллиардер, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.

В 2020 году Forbes оценил состояние Андрея Баронова в $770 млн, Ратмира Тимашева в $680 млн. Основа их состояния — это доход от продажи компании Veeam Software венчурному фонду из США Insight Partners в 2020 году за $5 млрд.

Veeam Software специализируется на разработке программных продуктов для управления данными, их безопасного хранения и резервного копирования. Тимашев и Баронов основали Veeam в 2006 году, инвестировав в нее около $10 млн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Riojas
Riojas
29 февраля 2024, 12:53
#
Из гражданства тоталитарной страны можно выйти, написав заявление. А громадянства вільної країни може позбавити лише президент…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
29 февраля 2024, 13:23
#
І то лише якщо принесеш довідку з тцк сп:)
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