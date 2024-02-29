За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 413 760 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 февраля: 1 150 российских оккупантов, 23 танка и 15 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 413760 (+1150) человек,
- танков — 6593 (+23) ед,
- боевых бронированных машин — 12552 (+44) ед,
- артиллерийских систем — 10070 (+41) ед,
- РСЗО — 1000 (+0) ед,
- средства ПВО — 690 (+2) ед,
- самолетов — 342 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7768 (+15),
- крылатые ракеты — 1912 (+0),
- корабли/катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13152 (+40) ед,
- специальная техника — 1601 (+7).
Источник: Минфин
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