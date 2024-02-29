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29 февраля 2024, 9:29 Читати українською

Ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании составляет около $3 миллиардов — Марченко

В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании составляет около $3 млрд, поэтому дальнейшая ритмичная бюджетная помощь необходима для обеспечения социальных расходов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на онлайн встрече финансового блока G7, сообщает пресс-служба Минфина.

В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании составляет около $3 млрд, поэтому дальнейшая ритмичная бюджетная помощь необходима для обеспечения социальных расходов.
Фото: mof.gov.ua

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«В 2023 году финансовая система Украины была устойчивой, а экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Взвешенная политика Правительства Украины вместе с последовательной поддержкой международных партнеров играла решающую роль в наших достижениях. Важно сохранить эту тенденцию.

В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании составляет около 3 млрд долларов США. Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования", — отметил Марченко.

По его словам, Минфин предпринял необходимые меры по поддержанию финансовой устойчивости в начале 2024 года в условиях неопределенности по международной помощи. Эффективность этих решений была отмечена экспертами МВФ в ходе недавней миссии. Это ряд мер по максимизации доходов государственного бюджета и активизации внутреннего рынка заимствований.

«При любом сценарии, международное сотрудничество и координация усилий необходимы для победы Украины в войне. Ситуация, в которой оказалась Украина, беспрецедентна за последние десятилетия: агрессор обладает значительными ресурсами и усиливает свое сотрудничество со странами, против которых G7 ввели санкции», — отметил Марченко.

Он также добавил, что помощь международных доноров — это не просто финансовый вопрос, а возможность поддержать миллионы нуждающихся украинцев и сохранить жизнь тысяч военных.

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В ходе своего выступления Марченко отметил ключевую роль поддержки G7 в обеспечении сбалансированности госбюджета Украины и восстановлении экономики в 2023 году. Финансовая поддержка стран G7 и ЕС составляет около $63 млрд с февраля 2022 года.

Также была обсуждена возможность урегулирования вопроса конфискации российских активов. Во-первых, это позволит Украине привлечь дополнительные ресурсы, во-вторых, россия почувствует, что ее агрессивная война не будет безнаказанной.

Источник: Минфин
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