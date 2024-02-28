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28 февраля 2024, 18:48 Читати українською

IPO финтеха Klarna может стать одним из самых больших в этом году

Шведская финтех компания Klarna Bank AB, когда-то являвшаяся самым дорогим стартапом в Европе, начала переговоры с инвестбанками по потенциальному листингу в США, который может состояться уже в третьем квартале 2024 года и стать одним из крупнейших IPO в этом году. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. По их словам, Klarna рассчитывает на оценку около $20 млрд.

Шведская финтех компания Klarna Bank AB, когда-то являвшаяся самым дорогим стартапом в Европе, начала переговоры с инвестбанками по потенциальному листингу в США, который может состояться уже в третьем квартале 2024 года и стать одним из крупнейших IPO в этом году.

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Сроки и другие детали могут быть изменены, поскольку переговоры продолжаются, отмечает агентство. У Klarna от комментариев отказались.

Соучредитель и CEO Klarna Себастьян Семятковски в январе заявил, что IPO в США, вероятно, состоится «достаточно скоро», поскольку страна является крупнейшим рынком Klarna по доходам с более чем 37 миллионами клиентов. Эти комментарии появились после того, как компания показала свой первый доходный квартал после почти четырех лет убытков. Klarna была прибыльной в США в течение четырех кварталов подряд.

Сервис Klarna, позволяющий оплачивать покупки равными частями, заработал в 2005 году. Им пользуются 150 млн человек, из которых 37 млн — в США. Впервые Klarna стала самой дорогой финтех-компанией в Европе в августе 2019 года с отметкой в $5,5 млрд. В 2021-м инвесторы оценивали ее уже в $46 млрд, но в новом раунде инвестиций летом 2022 года — лишь в $6,7 млрд.

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Источник: Минфин
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