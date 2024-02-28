Национальный банк Украины во время военного положения установил лимит на обналичивание в банках на уровне 100 000 грн в сутки. При этом в банкоматах действуют свои ограничения. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Максимальная сумма снятия наличных в банкоматах: лимиты украинских банков
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По инициативе НБУ была создана объединенная сеть отделений банков Украины — Power Banking, в которую входят 2300 отделений. В большинстве отделений сети Power Banking действует «банкоматный национальный роуминг».
В этой сети доступно обналичивание (банкоматы, касса), платежи, перевод средств (касса, терминалы самообслуживания), независимо от того, клиентом какого банка является человек. В каждом банке действуют собственные ограничения.
Лимиты на занятия наличными в банкоматах
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Пускай «чухаются» самопровозглашенные эксперты и «стратеги -горлопаны» и «аналитики — гаслометы».
смысл єтих банкоматных лимитов?