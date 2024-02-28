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28 февраля 2024, 18:25 Читати українською

Максимальная сумма снятия наличных в банкоматах: лимиты украинских банков

Национальный банк Украины во время военного положения установил лимит на обналичивание в банках на уровне 100 000 грн в сутки. При этом в банкоматах действуют свои ограничения. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины во время военного положения установил лимит на обналичивание в банках на уровне 100 000 грн в сутки.
Фото: pixabay.com

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По инициативе НБУ была создана объединенная сеть отделений банков Украины — Power Banking, в которую входят 2300 отделений. В большинстве отделений сети Power Banking действует «банкоматный национальный роуминг».

В этой сети доступно обналичивание (банкоматы, касса), платежи, перевод средств (касса, терминалы самообслуживания), независимо от того, клиентом какого банка является человек. В каждом банке действуют собственные ограничения.

Лимиты на занятия наличными в банкоматах

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 февраля 2024, 18:40
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НЕ ЦІКАВИТЬ!!! Від «слова «зовсім!!! Снимаю в месяц. максимум 1тысячу ЕВРО в гривне. И на ОДНОЙ карте (укр банка) максимум в остатке 10 -200 гривен!
Пускай «чухаются» самопровозглашенные эксперты и «стратеги -горлопаны» и «аналитики — гаслометы».
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mixerhack
mixerhack
28 февраля 2024, 18:50
#
А в отделении с карты 100к в день
смысл єтих банкоматных лимитов?
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Abramon
Abramon
28 февраля 2024, 19:09
#
Ощад 10К решта з комісією.
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