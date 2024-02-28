Минфин - Курсы валют Украины

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28 февраля 2024, 15:15 Читати українською

Ощадбанк реализовал удобный способ оплаты по QR-коду в приложении ОщадPAY

Уважаемый читатель!

Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.

Переходите и читайте, там интересно.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Strain
Strain
28 февраля 2024, 16:24
#
Самый фиговый банк с точки зрения взаимодействия с их ИТ. Так само как и Пумб. 4 месяца не могли понять что не так с терминалом. 3 раза увозили. Привозили. Оказалось их обновление больше, чем тариф мегабайт на их же симкарте=)

Ну а внедрение их продуктов — это отдельный вид пыток.

Мои фавориты в этом плане это Приват и Моно. Всегда все четко. Все адекватные.
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