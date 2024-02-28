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28 февраля 2024, 15:15 Читати українською
Ощадбанк реализовал удобный способ оплаты по QR-коду в приложении ОщадPAY
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Ну а внедрение их продуктов — это отдельный вид пыток.
Мои фавориты в этом плане это Приват и Моно. Всегда все четко. Все адекватные.