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28 февраля 2024, 17:42 Читати українською

С помощью «Дии» уже продано более 22 тысяч транспортных средств

За два месяца в приложении «Дия» было перерегистрировано более 22 тыс. транспортных средств, сообщает Главный сервисный центр МВД.

За два месяца в приложении «Дия» было перерегистрировано более 22 тыс. транспортных средств, сообщает Главный сервисный центр МВД.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПродавец и покупатель заключают договор купли продажи онлайн, а свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак получают в удобном отделении Укрпочты.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Продавец и покупатель заключают договор купли продажи онлайн, а свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак получают в удобном отделении Укрпочты.

В то же время продавец авто может передать как новому владельцу закрепленные за транспортным средством номерные знаки, так и оставить их на хранении в сервисном центре МВД для дальнейшего своего пользования на новом авто.

Читайте: Растаможка авто в «Дии»: В Раде зарегистрировали новый законопроект (детали)

Если покупатель оставил номерной знак продавца, то пользоваться авто можно сразу после того, как появится свидетельство о регистрации в Дии.

В случае заказа нового номерного знака с серией DI, управлять автомобилем сможете только после их получения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
28 февраля 2024, 17:53
#
А без Дії скільки продали?:)
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 февраля 2024, 18:13
#
2,2 млн.:)
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