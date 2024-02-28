С помощью «Дии» уже продано более 22 тысяч транспортных средств

За два месяца в приложении «Дия» было перерегистрировано более 22 тыс. транспортных средств, сообщает Главный сервисный центр МВД.

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Продавец и покупатель заключают договор купли продажи онлайн, а свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак получают в удобном отделении Укрпочты.

В то же время продавец авто может передать как новому владельцу закрепленные за транспортным средством номерные знаки, так и оставить их на хранении в сервисном центре МВД для дальнейшего своего пользования на новом авто.

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Если покупатель оставил номерной знак продавца, то пользоваться авто можно сразу после того, как появится свидетельство о регистрации в Дии.

В случае заказа нового номерного знака с серией DI, управлять автомобилем сможете только после их получения.