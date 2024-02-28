Литва выделила более 300 тысяч евро в поддержку беженцев из Украины

304 тысяч евро будет выделено на расходы, которые должны быть понесены в феврале 2024 года. Из них 160 тысяч евро пойдут на обеспечение стационарного социального ухода, 130 тысяч евро — на единовременную помощь на обустройство в муниципалитете и компенсацию за обучение ребенка по программе дошкольного или предшкольного образования.