Кабинет министров Литвы консенсусом согласился выделить дополнительно 326 тысяч евро в поддержку беженцев из Украины. Эти средства будут переданы украинцам, проживающим в Литве, через Министерство социального обеспечения, труда и здравоохранения. Об этом сообщает TV3.
Литва выделила более 300 тысяч евро в поддержку беженцев из Украины
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304 тысяч евро будет выделено на расходы, которые должны быть понесены в феврале 2024 года. Из них 160 тысяч евро пойдут на обеспечение стационарного социального ухода, 130 тысяч евро — на единовременную помощь на обустройство в муниципалитете и компенсацию за обучение ребенка по программе дошкольного или предшкольного образования.
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14 тысяч евро выделено на институциональный социальный уход, предоставляемый в соответствии с порядком выделения социальных услуг иностранцам, установленным министром социальной защиты и труда.
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- 21 861 евро будет выделено на возмещение расходов на проживание лиц из Украины, понесенных Вильнюсской университетской больницей в октябре-декабре 2023 года. Из выделенных средств 3,6 миллиона евро будут направлены украинским студентам, которые учатся по программам бакалавриата и очной формы обучения.
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352,6 тысячи евро будет выделено украинским магистрантам. Денежные средства предназначены для частичного возмещения платы за обучение и выплаты стипендий.
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