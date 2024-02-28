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28 февраля 2024, 16:26 Читати українською

Литва выделила более 300 тысяч евро в поддержку беженцев из Украины

Кабинет министров Литвы консенсусом согласился выделить дополнительно 326 тысяч евро в поддержку беженцев из Украины. Эти средства будут переданы украинцам, проживающим в Литве, через Министерство социального обеспечения, труда и здравоохранения. Об этом сообщает TV3.

Кабинет министров Литвы консенсусом согласился выделить дополнительно 326 тысяч евро в поддержку беженцев из Украины.
Фото:depositphotos

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Кто получит деньги

  • 304 тысяч евро будет выделено на расходы, которые должны быть понесены в феврале 2024 года. Из них 160 тысяч евро пойдут на обеспечение стационарного социального ухода, 130 тысяч евро — на единовременную помощь на обустройство в муниципалитете и компенсацию за обучение ребенка по программе дошкольного или предшкольного образования.

  • 14 тысяч евро выделено на институциональный социальный уход, предоставляемый в соответствии с порядком выделения социальных услуг иностранцам, установленным министром социальной защиты и труда.

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  • 21 861 евро будет выделено на возмещение расходов на проживание лиц из Украины, понесенных Вильнюсской университетской больницей в октябре-декабре 2023 года. Из выделенных средств 3,6 миллиона евро будут направлены украинским студентам, которые учатся по программам бакалавриата и очной формы обучения.

  • 352,6 тысячи евро будет выделено украинским магистрантам. Денежные средства предназначены для частичного возмещения платы за обучение и выплаты стипендий.

Источник: Минфин
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