Молдова продлила на год временную защиту для украинцев

В Молдове срок предоставления временной защиты перемещенным лицам из Украины продлен еще на один год — до 1 марта 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Молдовы.

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Временная защита будет автоматически продлена, как и срок действия документа, удостоверяющего личность получателя.

Лица, пользующиеся временной защитой в Молдове, будут иметь право работать на территории страны без получения права на временное проживание с целью работы при условии, что они зарегистрированы в территориальном подразделении Национального агентства занятости, в радиусе которого они проживают.

В настоящее время на территории Молдовы находятся более 116 тысяч переселенцев из Украины. Почти 39 тысяч прошли предварительную регистрацию для получения временной защиты, более 30 тысяч человек уже получили документы, удостоверяющие личность.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство Португалии продлило срок действия документов о временной защите украинских беженцев еще на 10 месяцев.