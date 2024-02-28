США продлили пребывание украинцев по гуманитарным паролям еще на два года

Министерство национальной безопасности США приняло решение продлить возможность украинцам находиться в стране по гуманитарным паролям еще на два года. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

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«Благодарна Министерству национальной безопасности США за сегодняшнее решение, которое предоставляет возможность гражданам Украины, срок пребывания которых на территории Соединенных Штатов по гуманитарным паролям истекает в этом году, получить новые гуманитарные пароли сроком до двух лет», — отметила она.

По ее словам, право восстановить свой статус гуманитарного пароля получили как украинцы, прибывшие в США по программе Uniting for Ukraine (U4U), так и граждане, которым был предоставлен гуманитарный пароль в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года, до введения этой программы.

Подробная информация об условиях и процедуре получения гражданами Украины новых гуманитарных паролей опубликована на сайте Службы гражданства и иммиграции США.