Укрпочта в 2024 году планирует создать сеть грузовых отделений

Укрпочта создает собственную сеть грузовых отделений, в 2024 году запланировано открытие 41 точки приемки габаритных грузов в областных центрах. Об этом сообщает пресс-служба национального почтового оператора.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Анализируя запросы клиентов и партнеров и спрос на услуги, компания решила ввести проект грузовых отделений, которые сосредотачивались бы на приеме и выдаче отправлений. Никаких очередей, обусловленных уплатой коммунальных или любых других счетов и получением пенсий, только скорость и качество. Нововведение, прежде всего, лишит лишних хлопот украинских предпринимателей, объемы отправлений которых значительны», — говорится в сообщении.

В грузовых отделениях доступны:

отправка и отправка посылок (по Украине и миру) весом до 30 кг с максимальной стороной 200 см;

наложенный платеж за товары;

покупка упаковки.

В перспективе рассматривается повышение весовых критериев или работа без весовых ограничений.

Сеть

13 отделений в Харькове, Одессе, Хмельницком и Черновцах, расположенных на базарах, уже переформатированы в грузовые.

В течение года будет открыто 41 новое грузовое отделение в областных центрах страны.

Также отмечается, что сеть грузовых отделений впоследствии охватит и другие ключевые города страны с численностью населения 80 тысяч. Первый уже встречает клиентов в Харькове по адресу: проспект Героев Харькова, 118.

В грузовых отделениях предусматривается фронт-линия для приема мелких отправлений и рампа с возможностью подъезда 5- и 10-тонных грузовиков.

График работы отделений

Ознакомиться с графиками работы отделений можно по этой ссылке.