Работодатели снова должны индексировать зарплаты украинцев на уровень инфляции — Гоструда

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Что известно

В 2023 году работодатели были освобождены от обязанности начислять индексацию заработной платы работникам.

Согласно закону о госбюджете, исчисление индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с 1 января 2024 года.

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«Итак, в нынешнем году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется», — говорится в сообщении.