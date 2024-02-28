Работодатели с 2024 года снова обязаны индексировать зарплаты на уровень инфляции. Это предусмотрено статьей 39 закона «О государственном бюджете Украины на 2024 год». Об этом сообщает Гоструд.
Работодатели снова должны индексировать зарплаты украинцев на уровень инфляции — Гоструда
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Что известно
В 2023 году работодатели были освобождены от обязанности начислять индексацию заработной платы работникам.
Согласно закону о госбюджете, исчисление индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с 1 января 2024 года.
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«Итак, в нынешнем году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется», — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
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