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26 февраля 2024, 11:08 Читати українською

Разработчик робота-гуманоида Figure AI привлек $675 млн: в стартап инвестировали Безос, Nvidia, Microsoft

Стартап Figure AI, разрабатывающий человекообразных роботов, привлек около $675 миллионов с отметкой в $2 млрд. Среди инвесторов — основатель Amazon Джефф Безос, Microsoft и Nvidia. Об этом пишет Bloomberg.

Стартап Figure AI, разрабатывающий человекообразных роботов, привлек около $675 миллионов с отметкой в $2 млрд.
Фото: Figure AI

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Отмечается, что в стартап, поддерживаемый OpenAI и Microsoft, Безос через свою фирму Explore Investments LLC инвестировал $100 млн. Microsoft — $95 млн, а Nvidia и фонд, связанный с Amazon — по $50 млн.

В компании Figure инженеры работают над роботом, который смотрится и двигается как человек. Компания надеется, что ее машина Figure 01 сможет выполнять опасные работы, которые не под силу людям, и что ее технология поможет снизить дефицит рабочей силы.

Другие технологические компании также приобщаются к финансированию проекта. Да, венчурное подразделение Intel Corp. инвестирует $25 миллионов, а LG Innotek выдает $8,5 млн. Инвестиционная группа Samsung выделила $5 миллионов.

OpenAI, которая в какой-то момент рассматривала возможность приобретения Figure, инвестирует $5 млн.

К теме: Microsoft и OpenAI ведут переговоры об инвестициях в роботов-гуманоидов

Источник: Минфин
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