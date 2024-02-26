Разработчик робота-гуманоида Figure AI привлек $675 млн: в стартап инвестировали Безос, Nvidia, Microsoft

Стартап Figure AI, разрабатывающий человекообразных роботов, привлек около $675 миллионов с отметкой в $2 млрд. Среди инвесторов — основатель Amazon Джефф Безос, Microsoft и Nvidia. Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что в стартап, поддерживаемый OpenAI и Microsoft, Безос через свою фирму Explore Investments LLC инвестировал $100 млн. Microsoft — $95 млн, а Nvidia и фонд, связанный с Amazon — по $50 млн.

В компании Figure инженеры работают над роботом, который смотрится и двигается как человек. Компания надеется, что ее машина Figure 01 сможет выполнять опасные работы, которые не под силу людям, и что ее технология поможет снизить дефицит рабочей силы.

Другие технологические компании также приобщаются к финансированию проекта. Да, венчурное подразделение Intel Corp. инвестирует $25 миллионов, а LG Innotek выдает $8,5 млн. Инвестиционная группа Samsung выделила $5 миллионов.

OpenAI, которая в какой-то момент рассматривала возможность приобретения Figure, инвестирует $5 млн.

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