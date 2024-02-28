Hut 8 построит в Техасе биткоин-ферму, в США внесли законопроект о запрете CBDC: что нового на рынке

Компания Hut 8 построит в Техасе биткоин-ферму на 63 МВт.

Майнинговая компания Hut 8 начала строительство предприятия по добыче биткоина в Калберсоне (Техас) с предполагаемым хешрейтом в 3,6 EH/s. Об этом сообщает пресс-служба Hut 8.

Планируется, что возведение объекта с потребляемой мощностью 63 МВт обойдется примерно на 40% дешевле по сравнению с покупкой.

Согласно пресс-релизу, недавние приобретения компания произвела из расчета $460 000 за МВт. При строительстве своими силами компания рассчитывает обойтись соответствующими затратами в $275 000.

«В частности, для предприятия в округе Калберсон это означает, что мы ожидаем построить его за $17,3 млн или даже меньше. Вместо примерно $29 млн», — заявил глава Hut 8 Ашер Генут.

Компания также объявила о пересмотре стратегии хранения биткоин-резервов. В Hut 8 намерены использовать цифровые активы для финансирования стратегических инициатив.

По данным Bitcoin Treasures, компания хранит 9195 BTC стоимостью свыше $500 млн.

В Hut 8 ожидают, что себестоимость добычи биткоина в новом дата-центре будет примерно на 30% меньше, чем на действующих предприятиях фирмы в Гранбери (Техас) и Керне (Небраска).

Crypto.com заключила партнерство с латиноамериканским банком BTG Pactual

Криптовалютная биржа Crypto.com объявила о партнерстве с инвестиционным банком в Латинской Америке — BTG Pactual.

Сотрудничество направлено на дальнейшее развитие криптовалютных банковских услуг в регионе. Также в заявлении написано, что на начальном этапе партнерства биржа проведет листинг долларового стейблкоина BTG DOL.

«BTG DOL является первым в мире обеспеченным долларом стейблкоином с поддержкой банка, который обеспечивает надежное взаимодействие между традиционной финансовой системой и новой цифровой экономикой», — говорится в сообщении.

Кроме того, Crypto.com заявили, что цель сотрудничества с BTG Pactual — катализировать развитие цифровой экономики в Латинской Америке и эффективно совместить традиционные и цифровые финансы для клиентов.

Президент и главный операционный директор Crypto.com. Эрик Анзиани добавил, что BTG Pactual является «настоящим новатором, видящим потенциал сотрудничества традиционных и цифровых финансов».

В США внесли на рассмотрение законопроект о запрете CBDC

В Сенат США внесли законопроект «О противодействии надзору за цифровой валютой центробанка (CBDC)». Его подготовила группа республиканцев, выступающих против введения такого платежного средства.

Автором белья является сенатор от штата Техас Тед Круз. Его поддержали Билл Хагерти, Рик Скотт, Тед Бадд и Майк Браун.

«В администрации Байдена текут слюнки при мысли о посягательствах на нашу свободу и вторжении в частную жизнь граждан с целью наблюдения за их личными расходами. Поэтому Конгресс США должен дать четко понять, что у ФРС нет полномочий по выпуску CBDC», — говорится на официальном сайте Круза о законопроекте.

Следует отметить, что это не первая попытка республиканцев лоббировать запрет CBDC в США. В частности, Круз пытался протолкнуть законопроект в Сенате в 2022 году, а позже в 2023 году.

Капитализация стейблкоинов достигла $140 млрд впервые с 2022 года

Рыночная капитализация стейблкоинов достигла $140 млрд. Об этом свидетельствуют данные DeFi Llama. Это самый высокий уровень с декабря 2022 года. При этом доминирование стейблкоина USDT по-прежнему превышает 70%.

Рынок «стабильных монет» начал расти в начале ноября после завершения нисходящего тренда, длившегося 18 месяцев, заявил старший аналитик K33 Research Ветле Лунде.

Согласно отчету, с тех пор рыночная капитализация стейблкоинов выросла на 12%. С начала 2024 года рост составил около $10 млрд.

«Растущее предложение стейблкоинов указывает на увеличение денежных потоков, поступающих на рынок криптовалют», — сказал Лунде.

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Эксперт отметил значительный рост показателей USDC — второго по капитализации стейблкоина, выпущенного Circle и поддерживаемого криптовалютной биржей Coinbase. За последние два месяца его капитализация увеличилась с $24 млрд до $28,5 млрд.