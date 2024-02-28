Возмещение НДС: Суммы уменьшились почти в полтора раза

Налог на добавленную стоимость (НДС) составил пятую часть от всех доходов в госбюджет в 2023 году. Все плательщики НДС имеют право на возмещение этого налога. Однако лишь 63% от запрашиваемого возмещения НДС было выплачено Государственной Налоговой службой в 2023 году. Об этом пишет Опендатабот.

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Как изменился НДС

В прошлом году НДС по ввозимым товарам составил 366,2 млрд грн — увеличился в 1,4 раза по сравнению с первым годом полномасштабной войны. Это почти столько же, как в 2021 году — 380,7 млрд грн.

Внутренний же НДС — то есть налог на товары, произведенные в стране — вырос на 10% к 2021 году.

Ситуация по возмещению НДС в 2023 году несколько улучшилась, однако все еще не достигла довоенных показателей.

Так, в прошлом году Налоговая вернула 63% сумм, заявленных к возмещению — почти 78,5 млрд грн. Это в 1,6 раза меньше, чем в 2021 году. Следует отметить, что и суммы к возмещению уменьшились в 1,4 раза по сравнению с тем же довоенным годом.

В общем, самые плохие показатели возмещения НДС за последние 4 года зафиксированы в 2022 году — всего 48% от востребованных сумм, а лучшие — в 2020-м: 97% от запрошенного.

В прошлом году НДС с отечественных товаров, с учетом возмещения, составил 8,6% бюджета, а НДС из импортных товаров — 11,5%. На НДС приходится 20% всех доходов в госбюджет в 2023 году. Для сравнения, в 2022 году НДС приносил государственной казне 25% дохода.