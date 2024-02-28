Возмещение НДС: Суммы уменьшились почти в полтора раза

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 февраля 2024, 11:10 Читати українською

Возмещение НДС: Суммы уменьшились почти в полтора раза

Налог на добавленную стоимость (НДС) составил пятую часть от всех доходов в госбюджет в 2023 году. Все плательщики НДС имеют право на возмещение этого налога. Однако лишь 63% от запрашиваемого возмещения НДС было выплачено Государственной Налоговой службой в 2023 году. Об этом пишет Опендатабот.

Налог на добавленную стоимость (НДС) составил пятую часть от всех доходов в госбюджет в 2023 году.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменился НДС

В прошлом году НДС по ввозимым товарам составил 366,2 млрд грн — увеличился в 1,4 раза по сравнению с первым годом полномасштабной войны. Это почти столько же, как в 2021 году — 380,7 млрд грн.

Внутренний же НДС — то есть налог на товары, произведенные в стране — вырос на 10% к 2021 году.

Ситуация по возмещению НДС в 2023 году несколько улучшилась, однако все еще не достигла довоенных показателей.

Так, в прошлом году Налоговая вернула 63% сумм, заявленных к возмещению — почти 78,5 млрд грн. Это в 1,6 раза меньше, чем в 2021 году. Следует отметить, что и суммы к возмещению уменьшились в 1,4 раза по сравнению с тем же довоенным годом.

В общем, самые плохие показатели возмещения НДС за последние 4 года зафиксированы в 2022 году — всего 48% от востребованных сумм, а лучшие — в 2020-м: 97% от запрошенного.

В прошлом году НДС с отечественных товаров, с учетом возмещения, составил 8,6% бюджета, а НДС из импортных товаров — 11,5%. На НДС приходится 20% всех доходов в госбюджет в 2023 году. Для сравнения, в 2022 году НДС приносил государственной казне 25% дохода.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
28 февраля 2024, 11:16
#
Тупо розтягують виплати в часі… «допомога бізнесу в дії». Грошей немає.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают AleksandrBank, jvz, Kharakternyk, nitrolog, Антон Куминов и 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами