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27 февраля 2024, 17:42 Читати українською

Китайские госфонды влили $57 млрд в фондовый рынок страны с начала года

Китайские госфонды с начала текущего года влили более 410 млрд юаней ($57 млрд) в фондовый рынок страны, чтобы поддержать его, говорится в обзоре UBS Group AG.

Китайские госфонды с начала текущего года влили более 410 млрд юаней ($57 млрд) в фондовый рынок страны, чтобы поддержать его, говорится в обзоре UBS Group AG.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодсчеты UBS основаны на анализе 54 китайских ETF.
Фото:depositphotos

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Подсчеты UBS основаны на анализе 54 китайских ETF. Более 75% вливаний пришлось на продукты, привязанные к фондовому индексу CSI 300, порядка 13% — к индексу CSI 500, отмечают в UBS.

Госфонды сыграли ключевую роль в стабилизации китайского фондового рынка после недавнего спада, пишет Bloomberg. Инвесткомпания Central Huijin, являющаяся «дочкой» китайского суверенного фонда China Investment Corp., ранее в этом месяце заявила, что продолжит наращивать вложения в EFT.

Читайте: «Минус» $6 трлн за 3 года: почему падает фондовый рынок Китая и сможет ли Компартия его спасти

Всплески объемов торгов в ряде ETF позволяют предположить, что госфонды активно скупают как акции «голубых фишек», так и небольших по размеру компаний.

Как отмечают в UBS, «команда» китайских госфондов влила 1,24 трлн юаней в фондовый рынок с июля по сентябрь 2015 года, чтобы сдержать его спад. В этом году вливания пока существенно ниже, и потенциал их роста в случае экстренных условий сохраняется, говорится в обзоре UBS.

Индекс CSI 300 поднялся более чем на 7% в этом месяце, тогда как индикатор акций китайских компаний, торгующихся в Гонконге, увеличился более чем на 10%. Некоторые инвесторы в связи с этим видят потенциал для дальнейшего роста рынка материкового Китая.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Bischof
Bischof
27 февраля 2024, 18:25
#
Сложно представить более нелепое и абсурдное зрелище, чем коммунистов, пытающихся 'спасать свой собственный фондовый рынок'. Что ж, всем миром пожелаем им удачи.

Китайцев только жалко. Для них это все закончится гораздо хуже, чем развал совка.
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