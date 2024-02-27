Кабмин назначил Павлущика новым руководителем НАПК

Кабинет Министров по представлению Конкурсной комиссии назначил главой Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Виктора Павлущика. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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В воскресенье вечером Павлущика признали победителем конкурса на нового главу НАПК.

За его кандидатуру единогласно высказались все шесть членов комиссии по отбору на должность главы НАПК.

Известно, что Павлущик занимал должность старшего детектива — руководителя отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

В 2023 году он участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ.