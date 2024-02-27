Microsoft заключила соглашение с ИИ-стартапом Mistral, конкурентом OpenAI

Компания Microsoft объявила о новом многолетнем партнерстве с Mistral, французским стартапом по искусственному интеллекту, который оценивается в 2 млрд евро . Однако компании не разглашают подробности инвестиций, сообщает The Verge.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным Financial Times, партнерство будет включать приобретение Microsoft незначительной доли Mistral. Это партнерство происходит лишь чуть больше года спустя после того, как Microsoft инвестировала более $10 млрд в партнерство с OpenAI.

Благодаря соглашению, открытые и коммерческие языковые модели Mistral будут доступны на платформе Microsoft Azure AI, второй компании, которая предлагает коммерческую языковую модель на Azure после OpenAI.

Подобно партнерству OpenAI, партнерство Microsoft из Mistral также будет сосредоточено на разработке и развертывании больших языковых моделей следующего поколения.

Читайте также: Microsoft инвестирует более $2 миллиарда в сферу искусственного интеллекта и облачную инфраструктуру в Испании

Mistral анонсировала новую модель искусственного интеллекта под названием Mistral Large. Она разработана для того, чтобы теснее конкурировать с моделью OpenAI GPT-4. В отличие от предыдущих моделей Mistral, эта не будет с открытым кодом.

«Mistral Large достигает значительных результатов в стандартных тестах, что делает ее второй в мире моделью, доступной через API (наряду с GPT-4)», — говорит Mistral AI.

Mistral Large доступна в собственной инфраструктуре Mistral, расположенной в Европе или через Azure AI Studio и Azure Machine Learning. Mistral Small также будет доступна, предлагая улучшенную задержку по сравнению с моделью Mistral 8x7B.

Кроме того, Mistral выпускает новый разговорный чат-бот Le Chat, базирующийся на разных моделях Mistral AI.