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26 февраля 2024, 14:57 Читати українською

BYD представила свой самый дорогой электрокар: конкурент для Ferrari и Lamborghini

Китайский автопроизводитель BYD в воскресенье, 25 февраля, представил свой самый дорогой электрокар стоимостью более $233 тыс. Машина не уступает таким маркам как Ferrari и Lamborghini. Об этом пишет Bloomberg.

Китайский автопроизводитель BYD в воскресенье, 25 февраля, представил свой самый дорогой электрокар стоимостью более $233 тыс.

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Название машины — Yangwang U9. Как сообщают в компании, этот автомобиль пока будет продаваться только в Китае.

Он может разогнаться до 100 километров в час (62 мили в час) за 2,36 секунды и достичь максимальной скорости 309,19 км/ч.

В последнем квартале 2023 года BYD стала крупнейшим в мире продавцом электромобилей, обогнав Tesla.

Хотя компания больше известна производством доступных электромобилей, компания продает свои роскошные модели под брендами Yangwang и Fang Cheng Bao.

К теме: Volkswagen, Renault и Stellantis планируют объединиться, чтобы противостоять Китаю

Источник: Минфин
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