В Литве 75% украинских беженцев планируют вернуться домой — опрос

75% находящихся в Литве украинских беженцев планируют вернуться на родину, когда это будет безопасно. Еще около 17% украинцев пока не определились с окончательным решением. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в 2023 году в Вильнюсском офисе Международной организации по миграции (IOM Lietuva), сообщает Delfi.

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Основные вызовы для украинцев в Литве

Участники исследования сказали, что основными вызовами для них остается:

финансовая стабильность (25%),

языковой барьер (21%),

долгосрочная аренда жилья (19%),

трудоустройство (19%).

По словам главы IOM Lietuva Эйтвидаса Бингялиса, за два года войны на смену базовым потребностям пришли вызовы, связанные с интеграцией.

«Мы сейчас все чаще слышим курсы литовского, это значит, что люди избрали жизнь в Литве, пока в их стране не безопасно. Однако большая часть украинцев планирует вернуться домой, когда это будет возможно», — сказал Бингялис.

По данным организации, в первые месяцы по прибытии в Литву украинцы отмечали, что особенно нуждаются в финансовой помощи и медицинских услугах, а после первого года стали акцентировать поиск работы и курсы литовского. Поэтому им предоставили возможность бесплатно изучать литовский язык. Сообщается, что курсы посетили 400 украинцев.

Исследование показало, что по-прежнему остается актуальным вопрос покупки лекарств (19%), средств личной гигиены (16%) и одежды (14%). За это время украинцам раздали 2 000 карточек для приобретения лекарств, 160 семей получили купоны на сумму 150 евро на покупку разных вещей для обустройства быта, а на покрытие бытовых расходов за первый год организация выделила 330 000 евро.

Выделялись также деньги на оплату аренды, а в прошлом году был открыт информационный центр MICenter, в котором проводят разные занятия для украинцев.

«Что касается интеграции украинцев в других странах Балтии и связанных с ней вызовов, то здесь особой разницы нет. В Литве и Латвии на первом месте — финансовая стабильность, в Эстонии — языковой барьер, соответственно 25%, 38%, и 42%, соседние страны украинцы также сталкиваются с проблемой долгосрочной аренды (Латвия — 17%, Эстония — 21%) и вызовами, связанными с трудоустройством (Латвия — 31%, Эстония — 33%)», — сказал Бингялис.

За два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Литву приехало около 84 тысяч украинцев.

Напомним

«Минфин» писал, что Литва продлила временную защиту для беженцев из Украины на год — до марта 2025 года.