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27 февраля 2024, 13:18 Читати українською

россия на полгода запрещает экспорт бензина

С 1 марта 2024 года россия планирует ввести временный запрет на экспорт бензина сроком на полгода на фоне сезонного роста спроса на топливо и стабилизации цен на внутреннем рынке. Об этом сообщил представитель заместителя главы правления рф Александра Новака, передает The Moscow Times.

С 1 марта 2024 года россия планирует ввести временный запрет на экспорт бензина сроком на полгода на фоне сезонного роста спроса на топливо и стабилизации цен на внутреннем рынке.
Фото: pixabay.com

Запрет не будет распространяться на страны-члены Евразийского экономического союза, Монголию, Узбекистан и два непризнанных региона Грузии — Южную Осетию и Абхазию.

Кроме того, российские власти решили увеличить норматив продажи дизтоплива на бирже до 16%.

Напомним

В сентябре 2023 года россия также вводила временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Запрет затронул товарные бензины с любым октановым числом. В ноябре 2023 года ограничение на экспорт бензина было отменено.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
27 февраля 2024, 13:45
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