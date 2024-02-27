россия на полгода запрещает экспорт бензина

С 1 марта 2024 года россия планирует ввести временный запрет на экспорт бензина сроком на полгода на фоне сезонного роста спроса на топливо и стабилизации цен на внутреннем рынке. Об этом сообщил представитель заместителя главы правления рф Александра Новака, передает The Moscow Times.

Запрет не будет распространяться на страны-члены Евразийского экономического союза, Монголию, Узбекистан и два непризнанных региона Грузии — Южную Осетию и Абхазию.

Кроме того, российские власти решили увеличить норматив продажи дизтоплива на бирже до 16%.

Напомним

В сентябре 2023 года россия также вводила временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Запрет затронул товарные бензины с любым октановым числом. В ноябре 2023 года ограничение на экспорт бензина было отменено.