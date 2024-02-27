С 1 марта 2024 года россия планирует ввести временный запрет на экспорт бензина сроком на полгода на фоне сезонного роста спроса на топливо и стабилизации цен на внутреннем рынке. Об этом сообщил представитель заместителя главы правления рф Александра Новака, передает The Moscow Times.
россия на полгода запрещает экспорт бензина
Запрет не будет распространяться на страны-члены Евразийского экономического союза, Монголию, Узбекистан и два непризнанных региона Грузии — Южную Осетию и Абхазию.
Кроме того, российские власти решили увеличить норматив продажи дизтоплива на бирже до 16%.
Напомним
В сентябре 2023 года россия также вводила временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Запрет затронул товарные бензины с любым октановым числом. В ноябре 2023 года ограничение на экспорт бензина было отменено.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1