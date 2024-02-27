Повышение пенсий: Кто и сколько будет получать

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Кого коснется

Она рассказала, что индексация коснется абсолютно всех пенсионеров, в том числе работающих.

По словам министра, с 1 марта будет общая индексация на 8%, проводимая в соответствии с законом.

«В среднем пенсия вырастет примерно на 322 гривны. И средняя пенсия у нас увеличится и составит 5717 гривен», — отметила Жолнович.

Чиновник уточнила, что самые маленькие пенсии, получаемые гражданами с небольшим трудовым или страховым стажем, возрастут на 364 гривны в среднем.

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Она напомнила, что в этом и в прошлом году правительство сформировало индексацию таким образом, чтобы на максимальный процент увеличить наименьшие пенсии.

«Такая пенсия будет составлять не менее 2 725 гривен, а самая большая пенсия вырастет сразу почти на 3 тысячи гривен и это будет 23 610 гривен», — заявила Жолнович.

Индексация пенсий

Кабинет министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года на 7,9%.

Кроме того, с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.