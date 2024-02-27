Литовские фермеры не будут блокировать украинское зерно

«Литовские фермеры не блокировали, не блокируют и не собираются блокировать украинское зерно… Мы видим проблему, но мы понимаем ситуацию — лидеры украинских фермеров приезжали прошлой осенью, мы имели с ними круглый стол, мы обсуждали, как это (урегулирование ситуации — ред.) сделать, конечно, нужно контролировать, нужно делать учет, нужно делать все это, чего тоже не делает литовское правительство, но мы не собираемся блокировать, как это делают поляки», — заверил Мацияускас.

По его словам, большей проблемой для литовских фермеров есть российское зерно.

Читайте: Польские перевозчики с 1 марта планируют возобновить протесты на границе с Украиной

Напомним

С 9 февраля 2024 года на территории Польши у границы с Украиной продолжаются акции протеста фермеров на дорогах, ведущих к пунктам пропуска. Главными требованиями протестующих есть запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от Европейского зеленого курса.

За это время произошло пять случаев высыпания украинских агрокультур из грузовых вагонов на пути или из грузовиков на дорогах.