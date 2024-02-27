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27 февраля 2024, 8:39 Читати українською

Литовские фермеры не будут блокировать украинское зерно

Литовские фермеры не собираются присоединяться к польскому протесту по блокированию поставок украинского зерна. Об этом заявил председатель Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас, сообщает LRT .

Литовские фермеры не собираются присоединяться к польскому протесту по блокированию поставок украинского зерна.
Фото:depositphotos

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«Литовские фермеры не блокировали, не блокируют и не собираются блокировать украинское зерно… Мы видим проблему, но мы понимаем ситуацию — лидеры украинских фермеров приезжали прошлой осенью, мы имели с ними круглый стол, мы обсуждали, как это (урегулирование ситуации — ред.) сделать, конечно, нужно контролировать, нужно делать учет, нужно делать все это, чего тоже не делает литовское правительство, но мы не собираемся блокировать, как это делают поляки», — заверил Мацияускас.

По его словам, большей проблемой для литовских фермеров есть российское зерно.

Читайте: Польские перевозчики с 1 марта планируют возобновить протесты на границе с Украиной

Напомним

С 9 февраля 2024 года на территории Польши у границы с Украиной продолжаются акции протеста фермеров на дорогах, ведущих к пунктам пропуска. Главными требованиями протестующих есть запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от Европейского зеленого курса.

За это время произошло пять случаев высыпания украинских агрокультур из грузовых вагонов на пути или из грузовиков на дорогах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Strain
Strain
27 февраля 2024, 9:41
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Прибалтика пока остается самым надежным партнером Украины, за что им большая благодарность.
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