Национальный банк Украины установил на 27 февраля 2024 официальный курс гривны на уровне 38,3361 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.
Официальный курс НБУ: Доллар подешевел на одну копейку
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Валютный рынок
НБУ на 27 февраля установил официальный курс евро на уровне 41,59. Курс европейской валюты повысился на 3 копейки.
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Источник: Минфин
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