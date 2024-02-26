Национальный банк Украины установил на 26 февраля 2024 официальный курс гривны на уровне 38,3527 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 12 копеек.
Официальный курс НБУ: Доллар подешевел на 12 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 26 февраля установил официальный курс евро на уровне 41,56. Курс европейской валюты подешевел на 16 копеек.
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Источник: Минфин
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