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26 февраля 2024, 19:11 Читати українською

MicroStrategy докупила 3 тысячи биткоинов

Компания MicroStrategy дополнительно приобрела 3000 BTC. Об этом сообщил основатель компании Майкл Сейлор, пишет ForkLog.

Компания MicroStrategy дополнительно приобрела 3000 BTC.
Фото: Pixabay

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Согласно отчету в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в период с 15 по 25 февраля фирма купила биткоины примерно за $155,4 млн по средней цене $51 813.

Согласно Сейлору, MicroStrategy владеет 193 000 BTC на сумму примерно $6,09 млрд (средняя цена $31 544).

В октябре MicroStrategy приобрела 155 BTC за $5,3 млн. В ноябре фирма докупила 16 130 BTC на сумму $593,3 млн, а в декабре — еще 14 620 BTC на $615,7 млн.

В феврале 2024 года компания отчиталась о приобретении месяцем ранее 850 BTC на $37,2 млн. К этому моменту объем резервов в первой криптовалюте достиг 190 000 BTC.

Ранее Сейлор заявил, что в ближайшей и долгосрочной перспективе фирма не намерена продавать запасы первой криптовалюты.

Напомним, MicroStrategy намерена перепрофилироваться в «компанию-разработчика биткоина и продуктов на его основе». С момента появления она фокусировалась на создании и поддержке аналитического ПО.

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Источник: Минфин
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