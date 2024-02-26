MicroStrategy докупила 3 тысячи биткоинов

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно отчету в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в период с 15 по 25 февраля фирма купила биткоины примерно за $155,4 млн по средней цене $51 813.

Согласно Сейлору, MicroStrategy владеет 193 000 BTC на сумму примерно $6,09 млрд (средняя цена $31 544).

В октябре MicroStrategy приобрела 155 BTC за $5,3 млн. В ноябре фирма докупила 16 130 BTC на сумму $593,3 млн, а в декабре — еще 14 620 BTC на $615,7 млн.

В феврале 2024 года компания отчиталась о приобретении месяцем ранее 850 BTC на $37,2 млн. К этому моменту объем резервов в первой криптовалюте достиг 190 000 BTC.

Ранее Сейлор заявил, что в ближайшей и долгосрочной перспективе фирма не намерена продавать запасы первой криптовалюты.

Напомним, MicroStrategy намерена перепрофилироваться в «компанию-разработчика биткоина и продуктов на его основе». С момента появления она фокусировалась на создании и поддержке аналитического ПО.

Читайте также: Чиновники из Нацполиции и прокуратуры задекларировали больше всего криптовалюты в 2022 году