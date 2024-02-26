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26 февраля 2024, 17:10 Читати українською

НБУ: после вступления Украины в ЕС украинская экономика вырастет на 7%

Украинская экономика увеличится на 7%, а ВВП на одного человека будет составлять $15 500 в течение десятилетия после вступления страны в Евросоюз по сценарию быстрой реализации всех необходимых реформ. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на рассмотренные два сценария евроинтеграции Украины.

Украинская экономика увеличится на 7%, а ВВП на одного человека будет составлять $15 500 в течение десятилетия после вступления страны в Евросоюз по сценарию быстрой реализации всех необходимых реформ.

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По сценарию частичного проведения реформ экономика может расти примерно на 4% в течение 10 лет, а ВВП на одного человека в 2033 году превысит $10 000.

При расчете показателей НБУ учитывал опыт стран, прошедших евроинтеграционный путь.

Так, в странах Центрально-Восточной Европы, которые присоединились к ЕС в 2004 году, уровни производительности труда и ВВП на одного человека в 2003 году были в среднем почти на 10% выше, чем если бы они не имели возможности вступления.

Уже сама перспектива членства в ЕС и соответствующие условия будут стимулировать экономический рост страны еще до официального вступления, а процесс интеграции — внешнюю торговлю и привлечение инвестиций, что усугубит институциональную состоятельность страны, считают в НБУ.

Это в свою очередь будет способствовать повышению эффективности использования ресурсного потенциала, уменьшению коррупции, углублению рыночной конкуренции.

В Нацбанке добавляют, что украинская экономика постепенно восстанавливается преимущественно благодаря наверстанию потерь, вызванных полномасштабной агрессией россии.

Однако устойчивый экономический рост высокими темпами возможен только при постоянном повышении уровня производительности.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 февраля 2024, 18:43
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Представляю эту картину — через 10 лет, сидит рожкова где-то на берегу океана, и вспоминает (с сожалением) этот 2024 год. когда можно было (оправдывая свою зарплату) придумывать и «всовывать» украинцам подобные сказки!
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