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26 февраля 2024, 15:34 Читати українською

Цены на АЗС: за выходные автогаз подорожал еще на 30 копеек за литр

Сжиженный автомобильный газ в период с 23 по 26 февраля в сетях АЗС подорожал в среднем на 27 копеек — до 27,87 грн/л. Об этом сообщает enkorr.

Сжиженный автомобильный газ в период с 23 по 26 февраля в сетях АЗС подорожал в среднем на 27 копеек — до 27,87 грн/л.
Фото:depositphotos

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Как изменились цены

В сети группы «Приват» стоимость газа в среднем выросла на 87 копеек, до 27,62 грн/л. Максимальное увеличение сети было зафиксировано в Черниговской области — 1,1 грн. Там стоимость этого ресурса составляет 26,49 грн/л.

На станциях SOCAR, Mango, Neftek, Chipo и RLS автогаз подорожал на 50 копеек.

Такие сети, как Shell, VST, Ovis, Luxwen и другие, пересмотрели ценники в сторону увеличения на 0,4−1 грн/л.

При этом дискаунт-сеть «Авантаж», продукт которой на прошлой неделе подорожал на 1,5 грн, на выходных снизила цену на 50 копеек — 25,95 грн/л.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
26 февраля 2024, 15:46
#
Дивно, жодного зрадуна у коментарях
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