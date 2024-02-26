Цены на АЗС: за выходные автогаз подорожал еще на 30 копеек за литр

Сжиженный автомобильный газ в период с 23 по 26 февраля в сетях АЗС подорожал в среднем на 27 копеек — до 27,87 грн/л. Об этом сообщает enkorr .

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Как изменились цены

В сети группы «Приват» стоимость газа в среднем выросла на 87 копеек, до 27,62 грн/л. Максимальное увеличение сети было зафиксировано в Черниговской области — 1,1 грн. Там стоимость этого ресурса составляет 26,49 грн/л.

На станциях SOCAR, Mango, Neftek, Chipo и RLS автогаз подорожал на 50 копеек.

Такие сети, как Shell, VST, Ovis, Luxwen и другие, пересмотрели ценники в сторону увеличения на 0,4−1 грн/л.

При этом дискаунт-сеть «Авантаж», продукт которой на прошлой неделе подорожал на 1,5 грн, на выходных снизила цену на 50 копеек — 25,95 грн/л.