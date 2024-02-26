Samsung стала первой компанией, выпустившей новый гаджет — смарт-кольцо, которое может отслеживать состояние здоровья человека. Об этом пишет CNBC. Аналогичное устройство, которое может заменить браслеты, планирует выпускать Apple.
Samsung выпустила смарт-кольцо для отслеживания здоровья. Apple только его разрабатывает
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Как и фитнес-браслет, смарт-кольцо может мониторить пульс, сон и другие показатели человека. В Samsung подчеркнули, что его можно сочетать с браслетом — тогда данных будет больше.
Появление Galaxy Ring анонсировали в январе. Сразу после этого компания Apple заявила, что тоже будет выпускать подобный гаджет.
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Источник: Минфин
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