Samsung показала первый в мире прозрачный экран

Samsung представила первый в мире прозрачный экран MicroLED на мероприятии First Look во время технологической выставки CES в Лас-Вегасе. Об этом пишет Engadget.

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Компания представила три экрана с разным дизайном. Два из них имели затемненное стекло, скрывающее объекты позади экрана, третий был полностью прозрачным и безрамочным.

В двух демонстрационных образцах использовалось тонированное стекло, что позволяло игнорировать любые потенциальные объекты за панелями. Еще один вариант выглядел таким же прозрачным, как обычное стекло, но имел безрамочный дизайн.

По словам представителя Samsung, поскольку прозрачные дисплеи MicroLED имеют более высокую яркость по сравнению с прозрачными OLED-панелями, они также менее подвержены воздействию окружающего света.

Пока нет информации о том, сколько могут стоить такие дисплеи, и когда эта технология появится в розничных устройствах.