Нерезиденты уже 2 недели подряд снижают свой портфель гривневых ОВГЗ. За последнюю неделю она снизилась на 305 млн грн. Об этом в фейсбуке написал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Нерезиденты две недели подряд снижают свой портфель гривневых ОВГЗ
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Население почти полностью восстановило свой портфель после снижения гривневых ОВГЗ в собственности — 26,4 млрд грн (была коррекция после погашения бондов, на прошлой неделе «+» 1015 млрд грн, на позапрошлой неделе «-» 1025 млрд грн).
Валютный портфель ОВГЗ населения устойчиво растет с начала года (8 недель подряд) и достиг 30,3 млрд грн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7
Всі знають, що вони зараз продают за «дорого», щоб після війні скупити все за «дешево»!