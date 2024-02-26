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26 февраля 2024, 13:10 Читати українською

Нерезиденты две недели подряд снижают свой портфель гривневых ОВГЗ

Нерезиденты уже 2 недели подряд снижают свой портфель гривневых ОВГЗ. За последнюю неделю она снизилась на 305 млн грн. Об этом в фейсбуке написал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Нерезиденты уже 2 недели подряд снижают свой портфель гривневых ОВГЗ.
Фото: depositphotos

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Население почти полностью восстановило свой портфель после снижения гривневых ОВГЗ в собственности — 26,4 млрд грн (была коррекция после погашения бондов, на прошлой неделе «+» 1015 млрд грн, на позапрошлой неделе «-» 1025 млрд грн).

Валютный портфель ОВГЗ населения устойчиво растет с начала года (8 недель подряд) и достиг 30,3 млрд грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+26
vanga1
vanga1
26 февраля 2024, 13:14
#
Зараз 006 напише, що згідно прогрессії нерези збільшують свій портфель, якщо обрати вірний часовий проміжок.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 февраля 2024, 13:46
#
Оце ржвака! (С)
Всі знають, що вони зараз продают за «дорого», щоб після війні скупити все за «дешево»!
+
0
veritas69
veritas69
26 февраля 2024, 13:32
#
Крапля в морі
+
+60
bonv
bonv
26 февраля 2024, 13:42
#
Незважаючи на те, що долар дорожчає, гривня, на думку експертів, поки залишається вигіднішою, ніж валюта. Але тим, хто має гривневі вклади, треба пильнувати, аби не втратити прибуток, якщо курс долара перевищить критичну межу, це наразі, 40 грн за долар.
+
+30
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
26 февраля 2024, 14:06
#
Медленно, но уверенно 40 …грн за 1 у.е держат курс ну не удержат…
+
0
bonv
bonv
26 февраля 2024, 14:08
#
«В умовах відсутності зарубіжної допомоги Нацбанк змушений заощаджувати валютні резерви, — говорить Андрій Шевчишин. — У середині березня коли надійдуть 4,5 млрд євро, ситуація може змінитись на краще. Але не забуваймо: середньорічний курс долара у 2024 році очікується на рівні 41,4 грн. Тобто тиск на гривню продовжуватиметься».
+
0
Criptor82
Criptor82
26 февраля 2024, 14:46
#
Alex нормальний хлопець, щоправда я не розумію його приколи з «кабанчиками, оленями» і т.д. Гривневі інструменти, якщо ними не зловживати та брати на короткострокову перспективу (рік, 1.5р), дають + Інше питання, хто та як оцінює ризики девальвації в зв’язку із війною та зменшенням фінансової підтримки. Alex інвестує в Україну, за це йому респект. Я не вкладаю в гривневі інструменти, але нікого і не відмовляю від цього, кожен рахує та думає по своєму.
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