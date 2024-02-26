Нерезиденты две недели подряд снижают свой портфель гривневых ОВГЗ

Нерезиденты уже 2 недели подряд снижают свой портфель гривневых ОВГЗ. За последнюю неделю она снизилась на 305 млн грн. Об этом в фейсбуке написал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Население почти полностью восстановило свой портфель после снижения гривневых ОВГЗ в собственности — 26,4 млрд грн (была коррекция после погашения бондов, на прошлой неделе «+» 1015 млрд грн, на позапрошлой неделе «-» 1025 млрд грн).

Валютный портфель ОВГЗ населения устойчиво растет с начала года (8 недель подряд) и достиг 30,3 млрд грн.