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26 февраля 2024, 12:43 Читати українською

Акционерам европейских банков обещают выплатить более 120 миллиардов евро

Европейские банки планируют вернуть акционерам более 120 млрд. евро по результатам 2023 года. Об этом сообщает Financial Times.

Европейские банки планируют вернуть акционерам более 120 млрд.

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Согласно данным UBS, крупнейшие европейские банки, акции которых котируются на бирже, пообещали выплатить 74 млрд евро дивидендов и выкупить 47 млрд евро акций, что на 54% больше, чем в предыдущем году, и гораздо больше, чем каждый год, по крайней мере, с 2007 года.

Обратные выкупы были крупнейшим источником роста за последние три года, всего несколько миллиардов евро в год в 50 крупнейших банках за годы до 2020 года.

С тех пор европейские банки воспользовались своей прибылью, полученной благодаря стремительному росту процентных ставок, чтобы выкупать акции по сниженным ценам.

Среди самых привлекательных объявлений о выплатах в этом году — итальянский UniCredit, пообещавший выплатить инвесторам 8,6 млрд евро — всю свою прибыль за 2023 год. Barclays пообещал вернуть акционерам 10 млрд фунтов стерлингов в течение следующих трех лет, а Standard Chartered заявил, что вернет $5 млрд за тот же период.

Однако аналитики предупреждают, что уровень доходности акционеров начнет падать уже в следующем году, поскольку центральные банки снижают процентные ставки, а кредиторы вынуждены искать другие источники доходов.

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Источник: Минфин
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