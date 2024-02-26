Акционерам европейских банков обещают выплатить более 120 миллиардов евро

Европейские банки планируют вернуть акционерам более 120 млрд. евро по результатам 2023 года. Об этом сообщает Financial Times.

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Согласно данным UBS, крупнейшие европейские банки, акции которых котируются на бирже, пообещали выплатить 74 млрд евро дивидендов и выкупить 47 млрд евро акций, что на 54% больше, чем в предыдущем году, и гораздо больше, чем каждый год, по крайней мере, с 2007 года.

Обратные выкупы были крупнейшим источником роста за последние три года, всего несколько миллиардов евро в год в 50 крупнейших банках за годы до 2020 года.

С тех пор европейские банки воспользовались своей прибылью, полученной благодаря стремительному росту процентных ставок, чтобы выкупать акции по сниженным ценам.

Среди самых привлекательных объявлений о выплатах в этом году — итальянский UniCredit, пообещавший выплатить инвесторам 8,6 млрд евро — всю свою прибыль за 2023 год. Barclays пообещал вернуть акционерам 10 млрд фунтов стерлингов в течение следующих трех лет, а Standard Chartered заявил, что вернет $5 млрд за тот же период.

Однако аналитики предупреждают, что уровень доходности акционеров начнет падать уже в следующем году, поскольку центральные банки снижают процентные ставки, а кредиторы вынуждены искать другие источники доходов.

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