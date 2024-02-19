Прибыли крупнейших банков Европы достигли исторического рекорда

20 крупнейших банков Европы по размеру активов получили 103 млрд евро чистой прибыли в 2023 году и это исторический рекорд. Об этом сообщает Bloomberg.

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Увеличение доходов связано с ростом процентных ставок. Высокая прибыль положительно повлияла на стоимость акций крупнейших банков — за год они подорожали на 20%.

В этом году банкам удастся сохранить динамику наращивания прибыли, несмотря на ожидаемое сокращение базовых процентных ставок по центробанкам европейских стран, считают в агентстве.

Комиссионные доходы станут главным драйвером роста прибыли.

В расчеты Bloomberg не вошла швейцарская UBS Group AG, чья прибыль в прошлом году выросла до $29 млрд в результате приобретения Credit Suisse.

В 2022 году чистая прибыль крупнейших европейских банков составила 78 млрд евро.

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