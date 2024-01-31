Microsoft и OpenAI ведут переговоры об инвестициях в роботов-гуманоидов

ШИ-стартап Figure по созданию роботов-гуманоидов ведет переговоры о финансировании с Microsoft и OpenAI. В общей сложности компания планирует найти до $500 млн на развитие проекта. Об этом пишет Bloomberg.

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Стартап ищет дополнительных инвесторов для сделки, сообщил источник. В одном из обсуждаемых сценариев Microsoft инвестирует около $95 млн, а OpenAI — $5 млн.

По словам источника, сделка может дать Figure предварительную оценку в $1,9 млрд, этот показатель не включает привлеченное финансирование. Оценка Figure после получения денег может быть значительно выше в зависимости от суммы.

Раунд финансирования еще не завершен и суммы инвестиций могут измениться.

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