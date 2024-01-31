ШИ-стартап Figure по созданию роботов-гуманоидов ведет переговоры о финансировании с Microsoft и OpenAI. В общей сложности компания планирует найти до $500 млн на развитие проекта. Об этом пишет Bloomberg.
Microsoft и OpenAI ведут переговоры об инвестициях в роботов-гуманоидов
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Стартап ищет дополнительных инвесторов для сделки, сообщил источник. В одном из обсуждаемых сценариев Microsoft инвестирует около $95 млн, а OpenAI — $5 млн.
По словам источника, сделка может дать Figure предварительную оценку в $1,9 млрд, этот показатель не включает привлеченное финансирование. Оценка Figure после получения денег может быть значительно выше в зависимости от суммы.
Раунд финансирования еще не завершен и суммы инвестиций могут измениться.
Читайте также: Отчеты Alphabet и Microsoft обвалили акции ШИ-компаний: сектор потерял $190 миллиардов в день
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии