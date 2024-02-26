За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 880 окккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 410 700 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 февраля: 880 российских оккупантов, 13 танков и 26 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 410700 (+880) человек,
- танков — 6555 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 12478 (+37) ед,
- артиллерийских систем — 9993 (+12) ед,
- РСЗО — 1000 (+1) ед,
- средства ПВО — 686 (+2) ед,
- самолетов — 340 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7707 (+26),
- крылатые ракеты — 1910 (+3),
- корабли /катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13037 (+26) ед,
- специальная техника — 1580 (+2)
Источник: Минфин
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