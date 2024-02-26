Новым главой НАПК стал Виктор Павлущик

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 февраля 2024, 10:16 Читати українською

Новым главой НАПК стал Виктор Павлущик

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избран Виктор Павлущик. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на трансляцию заседания конкурсной комиссии .

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избран Виктор Павлущик.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Комиссия по отбору на должность главы НАПК избрала Виктора Павлущика. За его кандидатуру единогласно высказались все шесть членов комиссии.

После принятия решения, Комиссия должна подать его кандидатуру правительству, назначать на должность победителя конкурса — прерогатива Кабмина.

Известно, что Павлущик занимал должность старшего детектива — руководителя отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

В 2023 году он участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
26 февраля 2024, 11:32
#
Як зазначили в НАЗК, конкурсна комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності. 2023 року він уже брав участь у співбесіді на посаду директора НАБУ, але тоді постало питання щодо нерухомості його батьків. Відомо, що 2005 року батько Павлущика придбав квартиру в Києві, а 2014-го — ще одну, для сина. Члени комісії також цікавилися тим, чому перша оселя була придбана за ціною в чотири рази нижчою за ринкову. Тоді детектив НАБУ зазначив, що батьки переконали його в реальній вартості, а він не має можливості оцінити це майно, передає «УП». В декларації за 2022 рік Павлущик вказав 1,4 млн гривень доходу та право користування квартирою в столиці. У його власності також є авто Toyota Camry 2014 року. Сини кандидата мали тимчасове житло в Румунії в межах програми тимчасового захисту. У мотиваційному листі Павлущик зазначив, що має досвід роботи з НАЗК, зокрема, в системі декларування та спецперевірках.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами