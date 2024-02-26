Новым главой НАПК стал Виктор Павлущик

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Комиссия по отбору на должность главы НАПК избрала Виктора Павлущика. За его кандидатуру единогласно высказались все шесть членов комиссии.

После принятия решения, Комиссия должна подать его кандидатуру правительству, назначать на должность победителя конкурса — прерогатива Кабмина.

Известно, что Павлущик занимал должность старшего детектива — руководителя отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

В 2023 году он участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ.